В Грузии задержан 19-летний подозреваемый в убийстве семьи американцев — супругов и их 4-летнего ребенка, подозреваемый признался в содеянном, сообщил начальник главного управления криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

«Следствием установлено, что 4 июля на территории одного из водопадов в ущелье Хада, в результате взаимной перебранки, подозреваемый выстрелом из охотничьего ружья нанес смертельные ранения потерпевшему и его сыну, а его супруга упала при попытке бегства в ущелье и погибла. Задержанный оставил убитого мужчину на месте происшествия, а тело ребенка спрятал в лавине», — рассказал М.Челидзе на брифинге в понедельник, передает interfax.

Ранее сообщалось, что 6 июля на «112» поступило сообщение о пропаже двоих туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их четырехлетнего ребенка, которые находились в ущелье Хада.

В селе Цвери были обнаружены автомобиль и личные вещи пропавших. В тот же день одного из туристов — женщину — обнаружили мертвой в ущелье у водопада, примерно в трех километрах от оставленной машины, а на следующий день было найдено тело еще одного пропавшего туриста — мужчины. Ими оказались 44-летний Райан Смит и его 43-летняя супруга Лора. Сегодня же стало известно о том, что нашли мертвым и их ребенка в том месте, которое указал предполагаемый убийца.

Первоначально расследование этого дела началось в соответствии со статьей 116 УК Грузии — «причинение смерти по неосторожности, совершенное в отношении двух или более лиц». Однако, после получения данных медицинской экспертизы, оно было переквалифицировано в преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах по второй и третьей частям 109-ой статьи УК.

«Совершенное преступление предусматривает пожизненное заключение», — сказал М.Челидзе.

Ранее в понедельник глава районной администрации Душети (регион Мцхета-Мтианети) Зураб Сехниашвили сообщил Первому каналу Общественного вещателя Грузии, речь идет о молодом пастухе, который, по словам местных жителей, проводил к водопаду прибывшую в ущелье на отдых американскую семью Смитов, с главой которой у него произошел конфликт, после чего он застрелил из ружья всех трех членов семьи.

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