Директор компании «Трансгаз», принадлежащий дочерней компании Газпрома — «Газпром-Армении» совершил самоубийство в Ереване.

«На улице Московян в Ереване оперативники обнаружили труп с огнестрельным ранением в голову. Было установлено, что Николай Габриелян совершил самоубийство из именного пистолета», — сообщает Shamshyan.com.

Николай Габриелян на протяжении 20 лет возглавлял компанию «Трансгаз», которая занимается транспортировкой природного газа. Габриелян известен в Армении под прозвищем «Гази Коля» (Коля по газу) и является отцом жены известного в Армении криминального авторитета Ара Варданяна (Чвчв Аро).

Minval.az