Отец Месута Озила Мустафа посоветовал сыну завершить международную карьере из-за нещадной критики со стороны фанатов после раннего вылета сборной Германии с чемпионата мира.

«Он играет за сборную Германии уже девять лет и становился с ней чемпионом мира. Он многое дал этой стране. Так происходит всегда: если мы побеждаем, то делаем это вместе. А если проигрываем, то виноват Озил? Сейчас ему свистят с трибун, из Месута сделали козла отпущения. Конечно, я могу понять его чувства.

Отношение болельщиков к Месуту несправедливо. Он должен сам принять решение, но на его месте я бы завершил карьеру в сборной Германии!» – приводит слова отца Озил Yahoo со ссылкой на немецкий ресурс Bild.

Напомним, что сборная Германии не сумела пройти групповой этап, пропустив в плей-офф Мексику и Швецию. Также немцы заняли последнее место в квартете.

Minval.az