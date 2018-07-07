Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о пресечении использования некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС. Блокировать работу оборудования, которое могло привести к техногенной катастрофе, удалось в рамках реализации комплекса мер по защите критической инфраструктуры государства в сфере атомной энергетики, передает РБК.

Спецслужбы установили, что «должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинская АЭС». Следователям, как подчеркивается в сообщении, удалось задокументировать, что чиновники «сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции».

Речь идет о поставках и установке силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности, подчеркивает СБУ.

В настоящее время проводится демонтаж и замена данного оборудования. СБУ совместно с Нацполицией Украины занимается установлением всех обстоятельств преступления с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

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