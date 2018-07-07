Киборг-гиноид София не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
«Можно ли конкретней?» – сказала София, когда ее спросили про главу государства в первый раз.
После того, как вопрос был задан повторно, в зале повисла тишина. София искала ответ, но не находила.
«Возможно, какая-то знаменитость», – спустя время сказала она.
Основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен объяснил, что София отвечает на вопросы при помощи интернета.
«Заминки могут быть из-за проблем с доступом к сети», – сказал Чен.
Во вторник София выступила на форуме мэров городов стран Шелкового пути, а затем пообщалась со школьниками.
Она с легкостью ответила на вопросы о погоде, любимом цвете и настроении, однако на более сложные – не смогла.
Инвестор Дэвид Чен перед тем, как Софию «включили», рассказал подробнее о киборге.