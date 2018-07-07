Киборг-гиноид София не смогла ответить на вопрос, кто является президентом Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Можно ли конкретней?» – сказала София, когда ее спросили про главу государства в первый раз.

После того, как вопрос был задан повторно, в зале повисла тишина. София искала ответ, но не находила.

«Возможно, какая-то знаменитость», – спустя время сказала она.

Основатель венчурного китайского криптофонда AngelVest Дэвид Чен объяснил, что София отвечает на вопросы при помощи интернета.

«Заминки могут быть из-за проблем с доступом к сети», – сказал Чен.

Во вторник София выступила на форуме мэров городов стран Шелкового пути, а затем пообщалась со школьниками.

Она с легкостью ответила на вопросы о погоде, любимом цвете и настроении, однако на более сложные – не смогла.

Инвестор Дэвид Чен перед тем, как Софию «включили», рассказал подробнее о киборге.

Minval.az