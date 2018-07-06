Ереванская газета «Грапарак» пишет, что в российских кругах безопасности не доверяют новому секретарь Совета национальной безопасности. Издание пишет со ссылкой на свои источники, что в вопросе обмена секретной информацией между странами-членами ОДКБ, СНГ создалась довольно примечательная ситуация.

«По словам хорошо информированных источников, поскольку российские круги безопасности не доверяют новому секретарю Совета национальной безопасности Армену Григоряну, который, напомним, являлся сторонником акций «Путин fuck» и выхода Армении из ОДКБ, то по части предоставляемой СНБ, Минобороны, Главному штабу ВС секретной информации требуют обходить Совет национальной безопасности, чтобы эти документы не оказались в руках Григоряна», — пишет издание.

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