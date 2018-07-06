Активисты движения «Новая Армения, новый патриарх», требующие отречения от сана Католикосва всех армян Гарегина II, ворвались в здание канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина. Об этом на своей странице Facebook написал глава пресс-канцелярии, иерей Ваграм Меликян.

После смены власти в Армении начались акции против Католикоса всех армян с требованием его отставки. К движению в рамках «Новая Армения, новый патриарх» присоединился и иеромонах Корюн.

«Члены известной инициативы вторглись в здание канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, неподобающе и провокационно себя вели, предъявляли в свойственной им манере ультиматумы. Они не желают слушать священнослужителей и понять, что такое поведение неприемлемо и достойно осуждения», — отметил Тер Ваграм.

Он также добавил, что участники инициативы пытались применить насилие.

Ранее в Ереване прошли митинги и шествия с требованием ухода Католикоса Гарегина Второго. В митингах принимали участие и бывшие священнослужители.

Позднее глава пресс-канцелярии, иерей Ваграм Меликян на своей странице в Facebook написал, что Католикос готов встретиться с протестующими. После встречи с активистами, требующими отставки Католикоса, епископ Аршак Хачатрян заявил журналистам, что Католикос всех армян Гарегин II не собирается отказываться от сана, а активистам говорить на языке ультиматумов не стоит.

Гарегин II был избран Высшим духовным советом Католикосом всех армян и Верховным патриархом в 1999 году.

Minval.az