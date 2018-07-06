Вооруженное нападение произошло на зятя президента Грузии Миндию Гогочури в ночь на пятницу, он госпитализирован с пулевыми ранениями.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Гогочури госпитализирован в Республиканскую больницу, где его оперируют»,- сообщает ТВ.

Грузинские СМИ отмечают, что МВД приступило к расследованию дела. Детали произошедшего неизвестны.

Гогочури находится в незарегистрированном браке с дочерью первой леди. Он оказался в центре внимания не впервые — в январе 2017 года он и его друг были ранены ночью в центре столицы из огнестрельного оружия. Они были госпитализированы с травмами ног.

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