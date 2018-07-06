Европейский парламент рекомендует Совету ЕС и Комиссии обеспечить приоритет диалогу между Азербайджаном и Арменией и усилить участие ЕС в мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта в соответствии с Основными принципами ОБСЕ 2009 года. Об этом говорится в документе, содержащем рекомендации по переговорам по Всеобъемлющему соглашению ЕС-Азербайджан.

Депутаты Европарламента призывают поддержать сопредседателей Минской группы ОБСЕ, продвигая все инициативы, способствующие установлению мира, такие как соблюдение прекращения огня всеми сторонами, диалог на всех уровнях, в том числе переговоры на высоком уровне, пресечение риторики ненависти, меры по укреплению доверия, значительное увеличение международных наблюдателей ОБСЕ и контакты между гражданским обществом Армении и Азербайджана.

Депутаты рекомендуют выразить глубокую обеспокоенность в связи с наращиванием сил и непропорциональными оборонными расходами в регионе. Они также вновь заявляют о необходимости вовлечь как гражданское общество Армении, так и Азербайджана в любой переговорный процесс.

Minval.az