Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал предстоящий матч против команды Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит ТАСС.

«ЧМ начинается с плей-офф, и нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что там считает — неважно. Мы должны выслушать тренерский штаб и правильно сыграть в матче с Хорватией», — заявил Самедов.

Футболист также назвал главный козырь команды. «Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», — отметил он.

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