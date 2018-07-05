В результате одной из крупнейших за всю историю полиции Испании операций на территории этой страны, а также соседней Франции были арестованы 129 человек, большинство из которых армяне. Об этом сообщает пресс-служба Интерпола в четверг.

Операция получила название «Кус», ее целью значилось раскрытие сетей евразийской организованной преступности и поимка высокопоставленных криминальных иерархов — «воров в законе». Операция проводилась силами полиции Испании при поддержке Интерпола, Европола, а также правоохранительных структур Грузии и Франции.

Среди арестованных семь «воров в законе». Их имена не называются, но, по всей видимости, речь идет о ближайшем окружении грузинских криминальных генералов, родных братьев и «воров в законе» Лаши и Кахабера Шушанашвили. Кроме того, по некоторым данным, в Испании находится «вор в законе», выходец из Армении Эрик Джагинян (Шаинян), известный как Эро Томский.

«Организованная преступная сеть подозревается в причастности к целому ряду транснациональных преступлений, в том числе контрабанда оружия, наркотиков, отмывание денег, мошенничество, коррупция», — говорится в сообщении Интерпола.

Рейды прошли в более чем 70 объектах собственности, в результате были найдены и конфискованы транспортные средства, оружие, драгоценности, контрабандные сигареты и наличные деньги. Имена арестованных не называются, отмечает «Спутник».

Minval.az