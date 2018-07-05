Российские власти могли «помочь» Дональду Трампу выиграть выборы в США ближе к концу предвыборной кампании. Так считает автор книги, «Совершенное оружие: война, саботаж и страх в кибер-эпоху», журналист The New York Times Дэвид Сэнгер.

Как передает BBC, по мнению Сэнгера, в Кремле не могли предугадать, что именно Трамп станет кандидатом от Республиканской партии. Это стало очевидно лишь незадолго до выборов.

Также журналист полагает, что российский лидер Владимир Путин «сознательно выбрал киберпространство для действий против Запада, потому что назначил Запад себе в противники».

«Как только президент Путин решил, что ему стоит уйти от сотрудничества со странами „Большой семерки“, став вместо этого в оппозицию Западу, и определил свое место именно таким образом, это было просто естественным для него — выбрать кибертехнологии как инструмент для использования в этом противостоянии. Этот инструмент очень применим для дезинформации — того, в чем Россия всегда была сильна, а также для нанесения ущерба», — пояснил автор.

То, что в Кремле категорически отвергают причастность к взлому компьютеров в США во время кампании 2016 года, корреспондент The New York Times объясняет в том числе тем, что работу «могли делать люди не из государственных структур».

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