31-летний житель Нигерии, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу как болельщик, обратился в правоохранительные органы Москвы с просьбой о предоставлении ему политического убежища, сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

Мужчину передали миграционной службе; в ближайшее время будет решен вопрос о его статусе на территории России.

«Мужчина рассказал, что на его родине он принимал участие в антиправительственных акциях и в настоящее время правительственные войска Нигерии угрожают его жизни», — уточнил собеседник в полиции.

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