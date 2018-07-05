Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» провел четвертый контрольный матч на сборах в Австрии.

Как передает «Азериспорт», подопечные Гурбана Гурбанова встречались с киевским «Динамо».

КАРАБАХ (Азербайджан) – ДИНАМО (Киев, Украина) — 0:1 (0:1)

Стартовый состав «Карабаха»: Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Якуб Жезничак, Максим Медведев, Дональд Герье, Гара Гараев, Джошгун Диниев, Филип Озобич, Дани Кинтана, Абдулла Зубир, Махир Мадатов.

Ранее «скакуны» сыграли с болгарским «Лудогорцем» (1:1), австрийским «Ваккером» из Инсбрука (0:0) и сборной Сирией (0:1).

Minval.az