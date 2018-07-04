Сотрудники Службы национальной безопасности Армении проводят в центре Еревана оперативные действия в квартире брата бывшего президента республики Сержа Саргсяна Александра.
Ряд местных СМИ в прямом эфире ведут трансляцию из двора дома А.Саргсяна. Часть сотрудников СНБ находится в квартире, другие, вооруженная автоматами, — стоят во дворе дома.
В пресс-центре СНБ Армении «Интерфаксу» подтвердили действия сотрудников спецслужб, однако воздержались раскрыть детали.
Ранее, 25 июня, Александр Саргсян и трое сопровождавших его лиц были задержаны на улице Саят-Нова и доставлены в отделение полиции по подозрению в незаконном хранении оружия. Вечером он был освобожден.