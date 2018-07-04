Более четырех тысяч азербайджанцев числятся пропавшими без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с генсеком Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Эльхаджем Ас Си, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

Министр подчеркнул важность освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники во время посещения могил родителей в Кельбаджарском районе, оккупированном армянскими вооруженными силами.

На встрече состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию и перспективам отношений, существующих между Азербайджаном и федерацией, выражена надежда на дальнейшее укрепление успешного сотрудничества между сторонами.

Генсек назвал Азербайджан активным партнером федерации, выразил удовлетворение работами, проводимыми в стране в гуманитарной сфере, нынешним уровнем сотрудничества.

Стороны также обсудили расширение деятельности национальных обществ, проекты, реализуемые на национальном и региональном уровне, шаги, предпринимаемые по поддержке гуманитарной деятельности.

Мамедъяров проинформировал собеседника о проектах и программах, осуществляемых в различных странах Азербайджанским агентством помощи международному развитию (AIDA) при МИД, а также работах, проводимых в сфере оказания гуманитарной помощи.

Генсек сказал, что наслышан об AİDA и заинтересован в том, чтобы поближе познакомиться с деятельностью и проектами структуры.

Minval.az