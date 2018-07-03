Министр обороны Армении Давид Тоноян принял чрезвычайного и полномочного посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджади.

Как сообщают армянские СМИ, в ходе встречи Саджади поздравил Тонояна с назначением на должность главы МО и выразил надежду на то, что армяно-иранские отношения в сфере безопасности и обороны и впредь продолжат развиваться.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, касающиеся армяно-иранского многостороннего сотрудничества, а также региональной безопасности и урегулирования конфликтов.

Minval.az