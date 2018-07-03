Ереванская газета «Жаманак» пишет, что у России два плана — свергнуть правительство Пашиняна и привести к власти подконтрольную им политическую силу.

«Бывший премьер-министр Карен Карапетян все еще продолжает оставаться первым вице-председателем Республиканской партии Армении (РПА), но это только потому, что он еще не определился, как продолжит свою политическую деятельность.

Его уговаривают остаться в РПА и вместе попытаться поставить партию на ноги, но, с другой стороны, Карапетян видит, что партия с каждым днем все больше разрушается и становится бесперспективной в качестве политического проекта. Карапетян может вместе со своими российскими спонсорами инициировать создание новой партии.

Есть сведения, что представители владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна продолжают переговоры о создании новой партии с разными лицами и группировками.

У российских властей есть два плана – максимальное свержение правительства Никола Пашиняна и привести к власти подконтрольную им политическую силу или, по крайней мере, для первого этапа сформировать сильную оппозицию, которая сможет в любой момент использовать общественное недовольство и совершить бархатную революцию посредством общенародного движения.

В вопросе назревания общественного недовольства Россия окажет практическую поддержку. Но если бывший премьер-министр действительно создаст новую партию, за которой будет стоять российский капитал и политическая поддержка России, то это будет настоящий конец РПА»,- пишет газета.

Minval.az