Сборная Бельгии по футболу одержала победу над национальной командой Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

Как пишет RT, первый гол в матче был забит на 48-й минуте усилиями нападающего японской команды Генки Харагусе. Спустя четыре минуты его партнёр Такаси Инуи удвоил преимущество.

Подопечные Роберто Мартинеса смогли восстановить равновесие благодаря мячам Яна Вертонгена (69-я минута) и Маруана Феллайни (74-я минута). Победный гол забил Насер Шадли на 90-й минуте.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Бразилии.

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