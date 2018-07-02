В турецкой провинции Конья продолжаются международные военные учения «Анатолийский феникс-2018».

В Генштабе ВС Турции изданию «Анадолу» сообщили, что в учениях принимали участие ВС Турции, Азербайджана, Саудовской Аравии и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Целью учений, проводящихся на авиабазе 3-го штаба командования ВВС Турции, является отработка совместных действий ВС четырех стран.

В числе прочих реализован сценарий эвакуации военного персонала с территории, подконтрольной условному противнику, высадки десанта и сброса парашютистов.

В рамках операции самолеты F-16 нанесли удары по обозначенным целям противника, после чего три военных вертолета вылетели в условленный сектор для спасения «раненых» военных.

Спецназ, высадившись с вертолетов, обеспечил защиту периметра территории, после чего была осуществлена эвакуация «пострадавших». В ответ на «обстрел» взлетающих вертолетов, по противнику был нанесен артиллерийский удар.

Все поставленные задачи были успешно выполнены: эвакуированы двое военных, уничтожены пять объектов противника.

ВС Турции были представлены на учениях 4 самолетами F-16, двумя ударными вертолетами Atak, одним военно-транспортным самолетом CN-235, вертолетом 2 UH-1H, двумя вертолетами AS-532.

Minval.az