Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

В эфире телекомпании «Рустави-2» Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

«Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство», — заявил Саакашвили.

Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких «фильтров».

«Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», — сказал он.

Сам Саакашвили считает, что суд «получил заказ» от миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По его словам, Иванишвили таким образом хочет устранить своего главного политического оппонента.

«Я связан с избиением Гелашвили, также как связан с убийством Кеннеди, убийством Троцкого и расправой с Калигулой. Эти процессы невозможно назвать законными. Связи всего этого с законом точно такие же, как мои связи с исследованием на Марсе. Это обыкновенная клоунада», — заявил Саакашвили на следующий день после вынесения вердикта.

Экс-президент также напомнил о других уголовных делах, начатых в его отношении после смены власти в 2012 году. «Вспомните «дело костюмов», вспомните позорное дело о президентском помиловании, над которым все смеялись», — сказал он.

Саакашвили также сообщил, что в качестве главного свидетеля по делу об избиении Гелашвили проходила лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. По его словам, это прямо подтверждает то, что решение суда входит в интересы не только Иванишвили, но и российского президента Владимира Путина.

«Теперь на основании показаний Бурджанадзе меня осудили на шесть лет. Единственное, чего хочет Иванишвили, так это того, чтобы я не вернулся в Грузию. Он сделал все для того, чтобы я, как создатель современного грузинского государства, не вернулся в Грузию… В Грузии Иванишвили с одной стороны, выполняет заказы, которые публично высказал Путин, а с другой стороны, пытается продолжить грабеж грузинского народа», — заявил Саакашвили.

Minval.az