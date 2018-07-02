Треть опрошенных россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотели бы уехать жить за границу. Это самый высокий показатель за последние пять лет, пишет РБК, в чьем распоряжении есть данные опроса ВЦИОМ.

Интересно, что среди взрослых жителей России только 10% хотели бы покинуть страну. Этот показатель довольно стабилен на протяжении последних семи лет, последний раз максимума в 16% он достигал в 1991 году. Уезжать из страны в 2018 году не хотят 88% россиян (в 1991 году — 70% опрошенных).

44% из тех, кто сообщил о готовности переехать, заявили, что пока не знают, когда это может произойти, а 41% респондентов рассказали, что пока ничего для возможной эмиграции не предпринимали.

И только 26% желающих уехать на постоянное место жительства за границу рассказали, что приступили к сбору информации о стране, куда хотели бы уехать, 22% опрошенных начали изучать иностранный язык, 21% респондентов консультируется с переехавшими за границу, а 19% — откладывают деньги на эту цель.

Больше всего россияне хотели бы эмигрировать в Германию, о таком желании заявили 16% опрошенных. В США хотели бы уехать 7%, в Испанию — 6%, в Канаду — 5%, в Италию — 4%, а еще 4% участников опроса ответили, что хотели бы жить в одной из европейских стран, но какой именно, еще не выбрали.

Также, по данным опроса ВЦИОМ, за последние два-три года 74% респондентов вообще не выезжали за границу. 18% выезжали за границу на отдых или лечение. Навестить родственников и друзей ездили только 4% опрошенных, столько же путешествовали по работе или учебе.

«Интерпретировать сегодня ответы респондентов, особенно молодежи, как „бегство из ужасающей российской реальности“ было бы совершенно неверно. Это свидетельство роста открытости нашей молодежи по отношению к другим странам, а, может, даже и вызов внешнему миру», — считает глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Социологи провели опрос 1,8 тыс. россиян по телефону. Исследование проходило 6 и 7 июня 2018 года. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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