Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований ряду частей российской армии. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Как передает «Лента», в документах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Названия украинских городов включены в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.

Так, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».

Также ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Белоруссии — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк). Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование «Трансильванский», 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.

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