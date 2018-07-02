Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов поделился впечатлениями от победы над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Фантастическая игра, фантастический результат. Получили отдачу от выполненной работы. Конечно, Испания – фантастическая команда, обыграть которую большой успех. Мы испытываем гордость. Пришлось выполнить много черновой работы, но это единственный способ преодолеть их контроль мяча», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

Он отметил, что команде пришлось проделать много черновой работы, поскольку это был единственный способ преодолеть контроль мяча испанцами.

«Думая о потенциальных достижениях, всё равно надо оставаться на земле. Впереди четвертьфинал. Мы подождём, кто выпадет в следующем этапе, будем спокойно готовиться». — добавил хавбек.

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