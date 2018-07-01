Сборная России в серии послематчевых пенальти обыграла национальной команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

Основное и дополнительное время матча, проходившего на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счётом 1:1, сообщает RT.

На 12-й минуте Сергей Игнашевич забил мяч в свои ворота. На 41-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт, успешно реализовав пенальти.

В серии пенальти одержали победу российские футболисты со счётом 4:3.

В 1/4 финала Россия встретится с победителем пары Хорватия — Дания.

Minval.az