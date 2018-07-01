Защитник сборной Германии Джером Боатенг поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру команды Йоахиму Лёву уходить в отставку после вылета с чемпионата мира 2018 года.

«Лёв в любом случае должен остаться в сборной. Тренер давал нам чёткие указания, мы не смогли претворить их в жизнь», — приводит слова Боатенга RT со ссылкой на Die Welt.

Футболист отметил, что перед ним никогда не стоял вопрос о завершении карьеры в сборной Германии.

«Считаю, что ещё не достиг пика своей карьеры. Совершенно точно хочу продолжить играть за сборную», — добавил Боатенг.

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