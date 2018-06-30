Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 10 тысяч швейцарских франков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу организации.

Штраф был наложен за появление дискриминационного баннера во время матча Россия — Уругвай 25 июня. О каком баннере идет речь — не поясняется.

Также ФИФА на 20 тысяч франков оштрафовала Футбольную федерацию Сербии «за баннер с политическим и оскорбительным подтекстом» на матче с Бразилией. Федерация Мексики будет вынуждена заплатить 15 тысяч франков за то, что болельщики кидали предметы на поле во время матча с Швецией. Марокко оштрафована на 65 тысяч франков за выход на поле техперсонала после финального свистка и за метание болельщиками предметов на поле.

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