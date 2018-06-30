В Пермском крае России уволили сотрудника «Водоканала», который сообщил, что в сбор на «общедомовые нужды за сточные воды» (ОДН) входит плата за попавшую в канализацию дождевую воду. Об этом сообщил советник зампредседателя правительства края Андрей Красников, передает «Медуза».

«Некомпетентный сотрудник „Водоканала“ зачем-то сообщил жителям, что это не за канализацию, а за дождевую воду <…>. Сотрудник уже уволен, это был начальник отдела „Водоканала“, который не знает, что входит в состав ОДН», — заявил Красников.

Имя уволенного чиновника Красников не назвал. О том, что в сбор входит в том числе дождевая вода, говорила в СМИ начальник отдела «Водоканала» по работе с населением Роза Сулейманова.

Minval.az