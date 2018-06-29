Согласно плану подготовки на 2018-й год, в Управлении навигации и картографии проведены сборы с офицерами, специализирующимися в области топогеодезического обеспечения и гидрографической работы.

В соответствии с планом, специалистами управления были организованы учебные занятия по функциям топогеодезического оборудования и программы Системы географического анализа, сообщает сайт МО АР.

В ходе занятий военнослужащие были всесторонне проинформированы о цифровых картах программы Системы географического анализа и правилах работы с трехмерными моделями, анализе данных, основных функциях программы, используемых в ходе операций. Также было практически продемонстрировано проведение измерительных работ с использованием специального оборудования.

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