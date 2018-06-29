Допинг-тест азербайджанского тяжелоатлета Гусейна Исмайлова (94 кг) дал положительный результат.

Как передает «Азериспорт», у него был получен положительный результат на тестостерон.

19-летний Исмайлов стал бронзовым призером чемпионата Европы-2017 среди юношей 20 и 23 лет в Дюрресе (Албания). Однако, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не сообщила, где именно был взят допинг-тест.

Также, на четыре года был дисквалифицирован Иса Рустамов (69 кг), который на ЕВРО-2017 в Албании стал 6-м, а еще раньше дисквалификации подверглась также Анастасия Ибрагимли (69 кг), которая выиграла Исламиаду-2017.

Согласно правилам, если три спортсмена из одной страны, уже дисквалифицированные на год, попадаются на допинге, то ее ждет дисквалификация от трех до восьми месяцев, а также исключение из соревнований, что не позволит выступить на Олимпиаде Токио-2020.

Примечательно, что две недели назад IWF досрочно сняла предыдущую однолетнюю дисквалификацию с азербайджанской федерации.

Minval.az