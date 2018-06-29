Сборная Туниса одержала волевую победу над национальной командой Панамы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Встреча прошедшая на стадионе «Мордовия Арена» в Саранке завершилась со счётом 2:1, пишет RT.

Панама вышла вперёд на 33-й минуте, когда мяч после удара Хосе Луиса Родригеса рикошетом от защитника сборной Туниса Яссина Мерьи залетел в ворота его команды.

После перерыва Тунис сравнял счёт благодаря голу Фахреддина Бен-Юссефа на 51-й минуте, а на 66-й минуте Вахби Хазри вывел свою команду вперёд.

Обе команды досрочно утратили шансы на выход в плей-офф.

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