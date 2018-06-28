Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ «Об утверждении «Положения о военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики» и «Описания военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Службы внешней разведки Азербайджанской Республики».

Кабинету министров поручено в течение одного месяца определить нормы обеспечения военной формой одежды военнослужащих Службы внешней разведки.

Службе внешней разведки поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Minval.az