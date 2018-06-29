Юсиф Эйвазов называет Анну Нетребко самой главной любовью своей жизни. Они познакомились на сцене. Оперная дива прилетела в Рим, чтобы петь партию в «Манон Леско».

«И вдруг вижу, что мой возлюбленный по опере — де Грие — высокий, статный красавец. А я люблю больших, сильных мужчин, чтобы обнял и прямо — ух! К тому же оказалось, что мой де Грие прекрасно говорит по-русски…» — рассказывала Нетребко в интервью журналу «7 Дней».

Анна уверяет, что инициатива исходила исключительно от нее. Съехались они быстро. «А что тянуть-то?» — удивляется дива.

Но, как выяснилось, Юсиф в тот момент был официально несвободен. Оказывается, когда тенору было всего 30, он заключил брак с итальянской журналисткой. Об этом он сам рассказал в интервью «РГ». Ничего удивительного и, тем более, ужасного в этом никто не усмотрел. Однако сейчас стало известно, что первой жене Эйвазова на момент свадьбы исполнилось 70 лет! Разница в 40 лет шокировала итальянцев. На форумах в Италии люди уверены: это был фиктивный брак и Юсиф женился на Адель Феррари исключительно по меркантильным соображением. «Угадайте, кто хотел получить итальянское гражданство?» — цитирует иностранных журналистов «КП».

Эйвазов и Феррари прожили в браке три года и расстались, когда тенор встретил Нетребко. Для Анны первый брак любимого не был тайной. Тем более, что Юсиф до сих пор отлично общается со своей первой женой. В ее личном блоге в Интернете периодически появляются фото Юсифа.

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