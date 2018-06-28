Президент России Владимир Путин посетил футбольную площадку, оборудованную на Красной площади в связи с проведением в стране чемпионата мира по футболу. Глава государства пробил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино, но голкипер справился с ударом.

На Красной площади российского президента ожидали такие звезды футбола, как бразилец Роналдо, испанец Карлес Пуйоль, немец Лотар Маттеус, а также Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин. Помимо этого, на площадке находятся и игроки детского клуба «Тотем».

Владимир Путин в последние годы активно интересуется футболом, в частности он следит за успехами петербургского «Зенита», а также болеет за российскую сборную, вышедшую в плей-офф домашнего чемпионата мира. Президент пообещал, что будет смотреть матч 1/8 финала между Россией и Испанией, который состоится 1 июля в «Лужниках».

Minval.az