В польском городе Домброва-Гурнича сносят памятник солдатам Красной Армии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское телевидение.
Демонтаж начался в четверг, 28 июня.
В польском городе Домброва-Гурнича сносят памятник солдатам Красной Армии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское телевидение.
Демонтаж начался в четверг, 28 июня.
Дата: 2018/06/28 14:54
Раздел: Бывший СССР
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