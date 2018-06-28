Грузия закрыла воздушное пространство для сирийских авиакомпаний Syrian Air и Cham Wings из-за признания Сирией «независимости» Абхазии и Южной Осетии, сообщает «Спутник Грузия» со ссылкой на агентства Reuters.

Ранее 29 мая в ответ на действие Домаска официальный Тбилиси заявил о разрыве дипломатические отношений с Сирией, которые были установлены 18 мая 1994 года.

«Я подтверждают, что Грузия закрыла воздушное пространство для двух сирийских авиакомпаний», — заявил гендиректор ООО «Сакаэронавигация» Гоча Мезвришвили.

По данным Reuters, сирийские авиалинии не используют воздушное пространство Грузии для выполнения рейсов между Сирией и Россией с июня. Самолеты летают через Азербайджан, что увеличивает длительность полета приметно на полчаса.

Minval.az