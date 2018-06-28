В громком уголовном деле бывших руководителей дагестанского правительства, которых обвиняют в многомиллионных хищениях бюджетных средств, в качестве свидетеля может быть допрошен экс-глава республики, ныне спецпредставитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующее ходатайство подготовила защита бывших дагестанских чиновников. Адвокаты указывают, что многие из документов о расходовании в республике бюджетных средств, которые сейчас находятся в материалах уголовного дела, визировались главой региона. Тем временем самим обвиняемым Басманный суд Москвы в очередной раз продлил сроки содержания под стражей еще на три месяца.

Как рассказал “Ъ” представляющий интересы экс-министра Юсуфова адвокат Дагир Хасавов, защита уже подготовила ходатайство о допросе бывшего главы республики.

«Трудно предположить, что глава Дагестана не был в курсе принимаемых министрами финансовых решений, ведь без визы руководителя республики не принимается практически ни один правительственный документ» — так прокомментировал позицию защиты господин Хасавов.

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