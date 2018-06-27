Флагман LG V40 получит пять объективов — два у фронтальной и три у основной камеры. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Android Police.

Три объектива расширят возможности основной камеры. Она будет способна снимать в портретном режиме с эффектом размытия заднего фона, сделает фото более детализированным и сохранит качество при многократном зуме.

Напомним, первый смартфон с тройной камерой — Huawei P20 Pro. Эксперты уже признали его мобильным устройством с лучшей камерой в мире. Он лидирует в рейтинге DxO Mark.

Также известно, что LG V40 будет оснащён топовым процессором Snapdragon 845 и фирменным ЖК-экраном, который стоит у LG G7. Кроме того, у флагмана будет кнопка Google Assistant. Ожидается, что компания представит его в августе.

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