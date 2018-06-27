Жена бывшего заместителя министра обороны Армении, арестованного по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов и присвоении в особо крупном размере Манвела Григоряна – Назик Амирян объявлена в розыск. Как сообщают ереванские СМИ, об этом заявил начальник отдела аналитики, информации и связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

Ранее сообщалось, что следователь Специальной следственной службы Армении принял решение о задержании Назик Амирян. Однако уже несколько дней ее не могут найти.

Депутат парламента Армении Манвел Григорян обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Армении: ч.2 ст.235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) и п.1 ч.3 ст.179 (присвоение или растрата в особо крупных размерах).

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