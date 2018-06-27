Генерал-майор Александр Матовников, назначенный полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, очень близок к главе государства Владимиру Путину. Об этом в беседе с РБК рассказали ветераны управления «А» (известно как «Альфа») Центра специального назначения ФСБ России, а также подтвердил источник, близкий к полпредству в СКФО.

«Он [Матовников] регулярно встречал Владимира Путина в аэропорту Внуково и пользовался его личным доверием», — отметил один из собеседников агентства.

Вице-президент Международной ассоциации ветеранов «Альфы» Алексей Филатов сообщил изданию, что Матовников лично знает всех руководителей кавказских республик. «Он идеальная фигура для представления интересов президента в регионе», — добавил Филатов. По утверждению источника РБК, генерал хорошо знаком с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и они регулярно гостят друг у друга.

О назначении Матовникова полпредом президента в СКФО было объявлено 26 июня. До этого генерал, по информации «Коммерсанта», командовал Силами специальных операций Генштаба ВС России. Эта структура имеет право на проведение секретных военных операций за рубежом без разрешения Совета Федерации.

В декабре 2017-го военачальник был удостоен звания Героя России на торжественной церемонии в Кремле, где Путин награждал участников российской военной операции в Сирии. Это стало первым появлением Матовникова на публике.

Генерал прошел обе чеченские кампании и известен как участник множества антитеррористических операций. Большая часть его биографии засекречена.

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