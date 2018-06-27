Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе предложил Абхазии вступить в «Грузию европейского типа» и получить все блага «процветания по- европейски». «Война – боль и прошлое, а наше будущее – мир и развитие», – заявил Бахтадзе в своем выступлении у границы с Абхазией, на встрече с местными жителями во дворце князей Дадиани в Зугдиди. Это заявление прозвучало в ответ на недовольство властей Абхазии так называемым «Списком Отхозория – Татунашвили».

Министерство иностранных дел непризнанной республики выразило серьезную озабоченность в связи с заявлением нового премьер-министра Бахтадзе о разработке списка жителей Абхазии, которых Тбилиси обвиняет в тяжких преступлениях против граждан Грузии и этнических грузин, живущих на оккупированных территориях – в Абхазии и Южной Осетии. Абхазское внешнеполитическое ведомство предупредило Грузию, что подобные действия могут разрушить все ныне существующие переговорные форматы.

Minval.az