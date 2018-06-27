Сборная Аргентины обыграла команду Нигерии со счетом 2:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф. До этого она занимала последнее место в группе D, сообщает «Дождь».

Матч проходил в Санкт-Петербурге. Первый гол на 14-й минуте матча забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Он получил мяч из центра поля и точно пробил в дальний верхний угол.

Нигерия сравняла счет на 51-й минуте. Нигерийский футболист Виктор Мозес забил пенальти в ворота соперника. Второй гол Аргентина забила на 86-й минуте.

Матч запомнился и неприличным жестом Марадоны.

На следующей стадии турнира аргентинцы сыграют со сборной Франции.