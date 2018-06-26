Сборная Франции сыграла вничью с командой Дании в рамках заключительного тура группы C чемпионата мира по футболу.

За 90 минут игрового времени соперники не порадовали зрителей «Лужников» забитыми голами. Этот матч стал первым на чемпионате, завершившимся нулевой ничьёй, пишет «Лайф».

Отметим, что главный тренер французов Дидье Дешам не выпустил в стартовом составе сразу нескольких игроков основы: Килиана Мбаппе, Поля Погба и Самюэля Умтити. Также в запасе остался основной голкипер сборной Уго Льорис. Его заменил Стив Манданда.





Minval.az