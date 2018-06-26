Неизвестный похитил у болельщика из Саудовской Аравии 15,5 миллиона рублей, пообещав организовать перелет из Москвы в Волгоград для него и товарищей, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«По словам потерпевшего, гражданина Саудовской Аравии, 24 июня в центре столицы на Мытной улице он встретился с неизвестным мужчиной, обещавшим ему за плату организовать перелет группы граждан Саудовской Аравии из Москвы в Волгоград», — сказал источник.

Он пояснил, что обратившийся в полицию болельщик передал подозреваемому 110 тысяч долларов и 120 тысяч евро за услуги и на расходы, после чего тот скрылся.

«Иностранный болельщик обратился в полицию. Ущерб составил 15 миллионов 696 тысяч рублей», — сказал источник.

Возбуждено уголовное дело.

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