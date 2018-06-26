Около трети из 158 чеченских чиновников составляют родственники лидера республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Еще 23 процента составляют односельчане главы региона, а 12 процентов — его друзья и их близкие.

В частности, согласно опубликованной изданием схеме, пятеро родственников Кадырова трудятся в администрации главы республики, еще восемь — в правительстве, включая двух вице-премьеров, глав Минтранса и Минкульта, пятеро — в парламенте.

При подсчете также учитывались представительства республики в Москве и зарубежом, руководители спортивных организаций, духовенства.

В Чечне полагают, что существующее положение дел, когда Кадыров окружен людьми, с которыми он вместе рос, учился и воевал, не подпадает под понятие конфликта интересов. «Стратегия Кадырова — в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее», — заявил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

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