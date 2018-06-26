Нелегальный мигрант из Азербайджана стал тем поводом, который позволил суду принять решение о приостановке деятельности магазина «Смешные цены». Судебные приставы исполнили это решение и закрыли эту торговую точку в Бабаево — пока на две недели, сообщают российские СМИ.

Нелегального мигранта, приехавшего из Азербайджана в Бабаево и тут же принятого на работу в магазин «Смешные цены» директором этой торговой точки, несмотря на отсутствие необходимых документов, выявили сотрудники миграционной службы.

Затем сотрудники миграционной службы обратились по данному факту с иском в суд, который со своей стороны рассмотрел это заявление и постановил: закрыть магазин «Смешные цены» на 14 дней и выдворить нелегального мигранта за пределы России.

Оба этих судебных решения, сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области, вступили в силу и были исполнены сотрудниками регионального управления службы судебных приставов.

Minval.az