35-летний иностранец был задержан в гостинице города Оханска за совершение административного правонарушения. Ехать в отделение полиции он не захотел и полез в драку. Информацию распространяет издание «Новости Перми».

По данным следствия, насилие в отношении полицейского произошло 11 октября 2017 года. Выражая свой протест, мужчина ударил рукой в лицо сотрудника МВД, потом попытался нанести и второй удар, но его остановили.

Суд признал азербайджанца виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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