СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается по статьям 30 и 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки»).

По версии следствия, которое приводит издание «Знамя. Калуга», 21 июня сотрудниками ОБЭП по Боровскому району в одном из магазинов Балабанова была обнаружена и изъята продукция, содержащая признаки контрафакта. Началось административное разбирательство. В тот же день вечером представитель магазина передал сотруднику полиции 100 тысяч рублей за возврат изъятой из магазина продукции и прекращение административного разбирательства. Однако сотрудник принимать взятку отказался и доложил о случившемся в дежурную часть. Следственно-оперативная группа осмотрела служебный кабинет и изъяла деньги.

Иностранец не стал отрицать факт взятки, написал явку с повинной. На допросе он признался в содеянном. Однако, учитывая сведения о личности подозреваемого, он был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Производство предварительного следствия продолжается.

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