По случаю 100-летия Вооруженных Сил Азербайджана руководство Министерства обороны 25 июня посетило Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает сайт МО АР, сначала руководство Министерства Обороны возложило венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и могиле Зарифы ханум Алиевой, почтило их память.

Затем личный состав Министерства Обороны посетил Аллею шехидов, возложил венки и цветы к могилам шехидов и к комплексу Вечного огня, воздвигнутому в память о наших соотечественниках, погибших в боях за суверенитет и территориальную целостность Отечества, а также к памятнику, возведенному в честь погибших в 1918 году турецких солдат.

Minval.az