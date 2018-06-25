Президент России Владимир Путин поздравил в понедельник по телефону турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с успехом на прошедших 24 июня выборах главы государства.

Как передает ТАСС, об этом сообщил группе журналистов источник в канцелярии турецкого лидера.

«Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин провели телефонные переговоры. Президент Путин поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах, которые прошли в республике 24 июня», — проинформировал он.

Кроме того, лидеры договорились «улучшать турецко-российские отношения». Эрдоган и Путин «обсудили ряд важных тем, в том числе развитие ситуации в Сирии».

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